Realme lancia un telefono con batteria da 10.001 mah e chip di intelligenza artificiale

Realme ha presentato il nuovo modello Narzo Power, uno smartphone caratterizzato da una batteria da 10.001 mAh e dotato di un chip con intelligenza artificiale. Il dispositivo si rivolge a chi cerca prestazioni elevate e una lunga durata della batteria, con un focus particolare sul gaming e sulla fluidità del display. La piattaforma di livello medio-alto e il display ad alta fluidità completano le caratteristiche principali del telefono.

la presentazione del realme narzo power mette in evidenza un dispositivo orientato al gaming e alle prestazioni prolungate, grazie a una batteria massiccia, a una piattaforma di livello medio-alto e a un display capace di offrire fluidità elevata. si contano autonomia notevole, scheda tecnica bilanciata e un pacchetto fotocamera affidabile, con Android 16 e interfaccia Realme UI. il display ampissimo è un AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2.800 x 1.280, supporto HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. la luminosità di picco arriva a 6.500 nits ed è protetto da Corning Gorilla Glass 7i. il corpo offre protezione IP66, IP68 e IP69 contro acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto a uso quotidiano in diverse condizioni.