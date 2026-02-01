Roma | disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale di via dei Fori Imperiali

Roma chiude temporaneamente via dei Fori Imperiali dopo che un albero è caduto questa mattina, all’altezza di via di San Pietro in Carcere. Le autorità hanno deciso di bloccare sia il traffico veicolare che quello pedonale per motivi di sicurezza. Nessun ferito, ma la strada rimarrà chiusa fino a quando i lavori di messa in sicurezza non saranno completati. La zona è isolata e si aspetta una riapertura nelle prossime ore.

A seguito della caduta di un albero, avvenuta oggi in via dei Fori Imperiali, all’altezza di via di San Pietro in Carcere, è stata disposta la chiusura al transito sia veicolare che pedonale di via dei Fori Imperiali. Questo provvedimento riguarda il tratto compreso tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. La chiusura è stata necessaria per consentire le operazioni di verifica da parte degli organi competenti riguardo alle alberature presenti nell’area circostante. Interventi della Polizia Locale. Inoltre, sono stati predisposti i servizi di chiusura e gestione della circolazione da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare le operazioni di controllo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Stamattina alle 5, in via dei Fori Imperiali a Roma, un albero è caduto e è stato prontamente rimosso dai vigili del fuoco.

Questa mattina a Roma, in via dei Fori Imperiali, si è verificato il crollo di un albero all’altezza del civico 1.

