Nell'India del 2020, nove agenti di polizia sono stati giudicati colpevoli di aver ucciso un uomo e suo figlio mentre erano in custodia. La condanna a morte è stata emessa in seguito a un processo che ha accertato la responsabilità delle forze dell'ordine nel fatto. La vicenda ha suscitato scalpore nel paese e ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con questa decisione.

In India, nove poliziotti sono stati condannati a morte per aver ucciso due uomini nel 2020, mentre questi si trovavano in custodia. P Jeyaraj, cinquantotto anni, e suo figlio Benicks, trentotto anni, sono morti in carcere nello stato meridionale del Tamil Nadu, pochi giorni dopo essere stati arrestati per aver presumibilmente tenuto aperto il loro negozio di telefonia mobile, violando le norme del lockdown, durante la pandemia di Covid-19. Gli agenti di polizia avrebbero spogliato e brutalmente aggredito i due uomini l’uno di fronte all’altro, come ha dichiarato il giudice lunedì, definendo il caso un chiaro abuso di autorità. «Lo hanno fatto con l’intenzione di uccidere», ha affermato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - India, nove poliziotti sono stati condannati a morte per aver ucciso un uomo e suo figlio

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