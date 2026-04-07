Incidente in A14 la sera di Pasqua | muore 21enne calciatore

Durante la sera di Pasqua, intorno alle ore 23, si è verificato un grave incidente sulla A14, vicino alla diramazione per Ravenna. Nell’incidente ha perso la vita un giovane calciatore di 21 anni. Le autorità hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e i rilievi di legge per chiarire le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche e il recupero dei mezzi coinvolti.

Alle ore 23 circa del giorno di Pasqua si è verificato un terribile incidente sulla A14, all’altezza della diramazione per Ravenna. Secondo quanto emerso, due auto si sarebbero colpite e nello scontro è morto un ragazzo di 21 anni. Il suo nome era Francesco Pio Bassi. Bassi viveva a Toscanella e giocava come attaccante nella squadra di calcio della Juvenilia, a Imola. “Un post che non avremmo mai voluto scrivere, che ci riporta drammaticamente alla fragilità della nostra vita” si legge nel post scritto dalla società dilettantistica”. “Nella serata del giorno di Pasqua in un tragico incidente stradale ha perso la vita uno di noi: Francesco Bassi, giocatore della nostra prima squadra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tragico incidente tra 2 auto in A14 nella serata di Pasqua: morto un 21enne e altri 7 giovani feritiFaenza, 6 aprile 2026 – Tragica serata di Pasqua, un gravissimo incidente stradale è avvenuto alle 22.

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Francesco Pio Bassi, giovane calciatore, muore a 21 anni nell’incidente in A14. Feriti altri 7 ragazziTamponamento sulla carreggiata nord della diramazione per Ravenna, coinvolti due veicoli. Il 21enne viveva a Toscanella e giocava con la Juvenilia. I compagni: Un colpo al cuore ... ilrestodelcarlino.it

Incidente sull'A14, morto un ragazzo di 21 anni: sette giovani feriti, una è grave. «Nel weekend di Pasqua 26 vittime»Weekend di Pasqua di sangue sulle strade italiane. L'ultimo dramma sulla A14, dove domenica sera intorno alle 23 un ragazzo di 21 anni è morto e altri sette giovani sono rimasti ... corriereadriatico.it

TREMENDO SCHIANTO contro un muretto: 18enne in fin di vita https://www.nordest24.it/incidente-padergnone-auto-schianto-18enne-grave - facebook.com facebook

Grave incidente ferroviario questa mattina nel nord della Francia. Verso le 7 del mattino, un Tgv (train à grande vitesse) ha colpito il rimorchio di un mezzo pesante dell'esercito francese. L'incidente si è verificato tra Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais. Una per x.com