Hydra tutti i condannati dell' inchiesta sul patto tra mafie in Lombardia | c' è anche l' uomo di spicco della cosca in Brianza

Con la pronuncia della prima sentenza nel processo “Hydra”, si chiariscono le accuse a carico di numerosi condannati coinvolti nell’inchiesta sul patto tra mafie in Lombardia. L’indagine ha evidenziato un’alleanza tra esponenti di mafia, ’ndrangheta e camorra, con l’obiettivo di esercitare il controllo sul territorio, in particolare nelle province di Milano e Varese. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro le organizzazioni criminali nella regione.

Imprese che avevano la caratteristica di essere controllate di fatto da gruppi eterogenei formati esponenti delle singole mafie siciliana, calabrese e camorristica laziale. Una conformazione che aveva fatto parlare di "supermafia" come nuova entità fusione delle tre grandi organizzazioni criminali, ma questo termine è stato poi ritenuto non aderente alla realtà delle cose e si è preferito definirlo un "sistema" o un consorzio di mafie in grado di muoversi con logiche unitarie ma mantenendo comunque un grado di autonomia.

Inchiesta Hydra, stangata della giustizia: riconosciuto il “sistema mafioso lombardo” - Condannati 62 imputati con pene fino a 16 anni, altri 45 rinviati a processo: maxi procedimento su Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra al Nord ... laprovinciadivarese.it

Inchiesta “Hydra”, l’alleanza tra mafie in Lombardia: 62 persone condannate e 45 a processo - Il gup di Milano, che ha letto il dispositivo ieri sera nell'aula bunker del carcere di Opera, ha riconosciuto la contestazione principale dei pm e della Procura ovvero l'associazione mafiosa "costitu ... ilsicilia.it

