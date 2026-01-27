In questo articolo vengono illustrati 12 segnali che indicano se il vostro computer viene utilizzato da hacker senza il vostro consenso, aiutandovi a riconoscere i comportamenti sospetti e a proteggere i vostri dati.

Quante volte vi è capitato di notare qualcosa di strano nel comportamento del vostro computer e di liquidare la cosa con un sarà l’età del dispositivo o devo fare pulizia? Eppure, dietro quei rallentamenti inspiegabili, quelle finestre che si aprono da sole o quella batteria che si scarica in un lampo, potrebbe celarsi qualcosa di molto più inquietante: un intruso digitale che ha preso possesso del vostro PC e lo sta usando per i suoi scopi, mentre voi continuate ignari la vostra routine quotidiana. Gli attacchi informatici non sempre si manifestano con l’esplosività di un film hollywoodiano. Anzi, nella maggior parte dei casi i cybercriminali operano in sordina, lavorando nell’ombra per non farsi scoprire. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 12 segnali che gli hacker stanno usando il tuo computer senza che tu lo sappia: come riconoscerli e proteggerti

