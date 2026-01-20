Torna il Püst | tutti gli appuntamenti per assaporare la magia del Carnevale in Val Resia

La Val Resia si appresta a celebrare il tradizionale Püst, il Carnevale Resiano, un momento importante per la comunità locale. Questa manifestazione, ricca di storia e significato, offre l’opportunità di riscoprire le tradizioni e i festeggiamenti tipici della zona. Di seguito, gli appuntamenti principali per vivere al meglio questa occasione unica e autentica nel cuore della Val Resia.

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) La Val Resia si prepara a vivere i festeggiamenti del Püst Carnevale Resiano, uno degli appuntamenti più sentiti, identitari e rappresentativi del territorio.Quest’anno il Carnevale sarà celebrato nelle giornate di sabato 31 gennaio, domenica 8 febbraio e da venerdì 13 a mercoledì 18 febbraio 2026, con un ricco calendario di eventi diffusi nei paesi della valle. I festeggiamenti prenderanno il via sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 19.00, a Stolvizza di Resia, presso il bar Ta Stara Butëa, con Maschere in pasta! un’allegra pastasciutta accompagnata da musiche e balli resiani.🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: La magia del Natale illumina Cassano delle Murge: tutti gli appuntamenti Leggi anche: Casalbordino accende il Natale, un mese di magia, tradizioni ed emozioni: tutti gli appuntamenti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Torna il Püst: tutti gli appuntamenti per assaporare la magia del Carnevale in Val Resia - La Val Resia si prepara a vivere i festeggiamenti del Püst / Carnevale Resiano, uno degli appuntamenti più sentiti, identitari e rappresentativi del territorio.Quest’anno il Carnevale sarà celebrato n ... udinetoday.it Il ciclone Harry è arrivato in Sardegna, torna l’incubo Cleopatra: tutti gli eventi estremi che hanno colpito l’isola negli ultimi anni Dalla tragedia di Olbia all’alluvione a Bitti facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.