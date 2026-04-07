Una recente operazione tra le montagne ha visto coinvolti vari interventi di salvataggio e incursioni, con dettagli ancora in parte riservati. Durante il blitz, si sono verificati depistaggi e azioni mirate, mentre le autorità hanno confermato il coinvolgimento di forze speciali. Un pilota è stato estratto in condizioni di sicurezza, e le verifiche sono in corso per chiarire tutti i passaggi dell’intervento. Il tutto si inserisce in un quadro di attività militari e di sicurezza in zone remote.

Il presidente Usa, Donald Trump, esulta, spiegando che si è trattato di una delle operazioni militari migliori di sempre, ma non nasconde un dubbio, ossia che ci sia stata una talpa nell’ingranaggio che abbia avvisato l’Iran del fatto che uno dei due piloti, dopo l’abbattimento e l’espulsione, potesse trovarsi ancora sul territorio della Repubblica Islamica. Sta di fatto che il pilota del caccia F-15 Strike Eagle, abbattuto la settimana scorsa dall’Iran, è stato portato in salvo, ma si troverebbe "in gravi condizioni". Nulla però che possa scalfire i toni trionfalistici della Casa Bianca. "Siamo stati in piedi tutta la notte – ha spiegato il presidente Trump –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il salvataggio del pilota. Depistaggi e incursioni. Il blitz fra le montagne

Leggi anche: Le 36 ore del colonnello pilota in fuga dagli iraniani: la pistola, il riparo in una fessura tra le montagne (e un messaggio criptato)

Leggi anche: F-15 Usa abbattuto dall'Iran: le bombe, il bluff e gli aerei caduti. Il salvataggio da film del pilota

Temi più discussi: Il salvataggio del pilota. Depistaggi e incursioni. Il blitz fra le montagne; Le forze speciali, i depistaggi della Cia e la battaglia a sorpresa di notte: come è stato salvato il pilota Usa in Iran prima che fosse catturato; Cosa sappiamo sul salvataggio del pilota Usa in Iran | 24 ore di ricerche il depistaggio della Cia e la battaglia nei cieli; Blitz Usa in Iran, pilota salvato tra depistaggi e scontri.

Guerra in Medio Oriente Ecco com'è andato il salvataggio del pilota del caccia USA abbattuto in Iran«Abbiamo salvato il membro dell'equipaggio/ufficiale dell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso, dalle profondità delle montagne dell'Iran. L'esercito iraniano lo stava cercando con insistenza, ... bluewin.ch

F-15 Usa abbattuto dall'Iran: le bombe, il bluff e gli aerei caduti. Il salvataggio da film del pilota«Una delle operazioni militari più grandi, complesse e faticose mai condotte». Donald Trump ieri ha raccontato agli americani le missioni che si sono spinte fin dentro ... ilmessaggero.it

Buona Pasqua alle famiglie di #GiulioRegeni e di #MarioPaciolla, che da 10 e 5 anni perseguono la verità, non arretrando di un passo davanti a depistaggi, omertà, indifferenza. Siamo con loro ogni giorno e fino a quando saranno condannati mandanti ed es x.com

Il vero pesce era Nardello , non riuscito, gli altri due evidenti depistaggi - facebook.com facebook