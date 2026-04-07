L’abbattimento di un F-15 da parte delle forze iraniane ha attirato l’attenzione internazionale. Durante l’operazione, sono state lanciate bombe e sono caduti alcuni degli aerei coinvolti. Un pilota è stato salvato in modo spettacolare, raccontando poi le fasi della missione. Il presidente ha descritto questa operazione come una delle più impegnative mai realizzate, riferendo che si è trattato di una delle missioni militari più complesse e lunghe portate avanti.

«Una delle operazioni militari più grandi, complesse e faticose mai condotte». Donald Trump ieri ha raccontato agli americani le missioni che si sono spinte fin dentro il territorio iraniano per riportare in patria i due aviatori abbattuti dalla contraerea di Teheran nella sera di giovedì. Con al fianco il ministro della Difesa Pete Hegseth, il capo degli Stati Maggiori generale Dan Caine e il capo della Cia John Ratcliffe, Trump non ha risparmiato lodi alla «genialità», «coraggio», «determinazione» di tutti gli uomini che hanno partecipato al «spettacolare salvataggio che passerà alla storia». Allo stesso tempo non ha risparmiato minacce ai... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - F-15 Usa abbattuto dall'Iran: le bombe, il bluff e gli aerei caduti. Il salvataggio da film del pilota

Il bluff della Cia per salvare il pilota (ferito) e gli aerei fatti saltare dall'Iran. La "missione più audace" degli Usa per Teheran è un "fallimento"Il bluff iniziale della Cia, centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati, un'aspra battaglia notturna e due aerei da trasporto C-130 fatti...

F-15 Usa abbattuto dall'Iran, recuperato un pilota. Teheran: «Colpito anche elicottero usato per le ricerche»Una tv locale iraniana ha mostrato le immagini di quello che sarebbe il relitto del caccia americano F-15 che sostengono sia stato abbattuto dalle...

Temi più discussi: Iran, lo schiaffo a Trump: cosa sappiamo dell'aereo F-15 Usa abbattuto; Abbattuto F15 americano, si cerca uno dei due piloti. Non si esclude il lancio dei paracadutisti; F?15 abbattuto in Iran: piloti addestrati per sopravvivere, ecco come; Il video, i rottami poi la conferma: cosa è successo al F-15 Usa abbattuto in Iran.

Iran, F-15 Usa abbattuto e missione di soccorso: un pilota salvato cosa sappiamoGli Stati Uniti hanno perso il primo aereo nella guerra contro l'Iran a causa del fuoco nemico. Il jet, un F-15E Strike Eagle, aveva un equipaggio formato da due piloti che si sono lanciati dall'appar ... adnkronos.com

Usa: recuperato in Iran il pilota dell’F-15 abbattuto (Lee Morgan)È stato recuperato il secondo membro dell’equipaggio del caccia F-15 statunitense abbattuto nei giorni scorsi in Iran. Si tratta di un colonnello, trovato dietro le linee nemiche e in condizioni gravi ... farodiroma.it

F-15 USA abbattuto sopra l’Iran: i “PJs”, unità d’élite americana, in missione per recuperare l’equipaggio dietro le linee nemiche. “So That Others May Live”. shorturl.at/ttlhl #Iran #USA #guerra x.com

#Iran, l’equipaggio dell’#F15 Usa abbattuto è ricoverato in Germania - #IranWar facebook