Il presidente dell’ente di regolamentazione del settore aereo ha dichiarato che la vera emergenza non è ancora arrivata. Nel frattempo, la crisi ha avuto ripercussioni sui trasporti marittimi, con il blocco delle petroliere nello stretto di Hormuz. Questo scenario ha iniziato a influenzare anche i voli internazionali, creando tensioni tra le compagnie aeree e i gestori aeroportuali. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Dal mare a un passo dal cielo. La tempesta perfetta, scatenata dal blocco marittimo alle petroliere nello stretto di Hormuz, ha cominciato a far sentire i propri effetti nei cieli di tutto il mondo. Da sabato, 4 scali italiani (Milano Linate, Bologna, Treviso e Venezia) sono in riserva e hanno messo in atto limitazioni ai rifornimenti di cherosene. È l’anticamera del razionamento? Secondo Pierluigi Di Palma, presidente Enac-Ente nazionale per l’aviazione civile e garante della sicurezza nei cieli italiani, "l’emergenza è ancora molto lontana". Possiamo stare tranquilli, dunque? "Finché la guerra non si conclude, non possiamo far finta di nulla e ostentare tranquillità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il presidente dell’Enac: "Ma la vera emergenza è ancora lontana"

Crisi del carburante, estate a rischio: voli cancellati e rincari. Il presidente dell’Enac: «Ecco come fare per stare tranquilli»L’illusione di una guerra breve in Medio Oriente si è ormai infranta contro la realtà del blocco nello stretto di Hormuz, trasformando i cieli...

Scrubs, il revival in streaming su Disney+ ma la data d'uscita in Italia è ancora lontanaLa divisione italiana della Disney ha comunicato quando arriverà in streaming il revival della serie e ci sarà da attendere ancora un altro po' prima...

Temi più discussi: ENAC: visita istituzionale presidente Di Palma a sede ICAO a Montréal; Di Palma (Enac): I voli sono al sicuro, massima attenzione su cosa accadrà dopo aprile; Visita istituzionale del Presidente ENAC presso la sede ICAO di Montréal; Il presidente dell’Enac: Ma la vera emergenza è ancora lontana.

Di Palma (Enac): «I voli sono al sicuro, massima attenzione su cosa accadrà dopo aprile»Parla il presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile: «Affiancherei al biglietto aereo un’assicurazione di viaggio. I vettori stanno comunque sui piani di contingenza» ... corriere.it

Enac: Segnali preoccupanti. L’Italia (e non solo) a corto di carburante. Il consiglio di Di Palma: Con il biglietto, anche l’assicurazioneIl blocco prolungato dello stretto di Hormuz, in conseguenza alla guerra scoppiata in Iran, sta avendo inevitabili ripercussioni a livello mondiale. Ormai la crisi energetica è conclamata, nessuno la ... affaritaliani.it

Lo stop, seppur breve, dell’aeroporto di Brindisi è solo l’ultimo episodio. L’Enac però minimizza: normali conseguenze del traffico pasquale - facebook.com facebook

Di Palma (Enac): "Situazione dei voli sotto controllo. Ma da tempo parlavo di stoccaggi di cherosene" x.com