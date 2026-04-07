Nel quarto episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» viene analizzato un dipinto giovanile di Raffaello conservato alla Carrara. Il quadro raffigura un giovane con un abbigliamento elegante e uno sguardo sfuggente, mentre un dettaglio quasi impercettibile attira l’attenzione degli esperti. La discussione si concentra sugli elementi visivi e sulle caratteristiche tecniche dell’opera, senza trarre conclusioni o interpretazioni.

IL PODCAST. Un giovane elegante, uno sguardo sfuggente e un dettaglio quasi invisibile. Nel quarto episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» un dipinto giovanile di Raffaello custodito alla Carrara rivela un enigma inatteso. Il suo sguardo non incontra mai davvero il nostro. Il volto è sereno, quasi assorto, immerso in un silenzio che sembra attraversare i secoli. Davanti a noi c’è un giovane elegante, vestito con abiti raffinati, su uno sfondo di colline e cielo azzurro. Eppure qualcosa non torna. Osservando con attenzione il dipinto, un dettaglio quasi invisibile cambia completamente la lettura dell’opera. È da qui che prende avvio la quarta puntata del podcast «L’arte in pausa caffè. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il mistero del San Sebastiano di Raffaello: piccolo capolavoro enigmatico della Carrara

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La statua lignea di san Sebastiano nella Stanza del Lebbroso. Per maggiori informazioni e prenotare la tua visita: www.vittoriale.it - facebook.com facebook

Sebastiano #Esposito: “Rigore sbagliato da Pio Penso che non sia il momento opportuno di parlare del rigore né della Nazionale. Dico solo che se gioca nell'Inter è giusto che sia andato a tirare il rigore. Spero di salvarmi col #Cagliari e lui vinca lo Scudetto x.com