Il lupo che aveva morso una donna in pieno centro ad Amburgo è stato liberato in natura

Un lupo che sette giorni fa aveva morso al volto una donna all’interno di un centro commerciale nel centro di Amburgo è stato rimesso in libertà nei territori naturali. L’animale era stato catturato dopo l’incidente e ora è stato trasferito in un’area aperta dove potrà vivere nel suo habitat naturale. Non sono stati segnalati altri episodi legati a questo animale nel corso della stessa settimana.

Il lupo che sette giorni fa ha morso al volto una donna ad Amburgo in un centro commerciale è stato liberato in natura. L'animale verrà ora monitorato attentamente grazie a un radiocollare per evitare che si avvicini di nuovo a centri abitati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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