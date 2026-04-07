Il decreto Sicurezza è al centro di discussioni perché limita il diritto di protesta e mira a controllare le manifestazioni di attivisti climatici. Secondo alcuni osservatori, la legge non si basa su un’esigenza di emergenza, ma sembra voler reprimere il dissenso. La questione ha suscitato reazioni da parte di diversi ambienti politici e sociali, che mettono in discussione le motivazioni alla base delle nuove norme.

di Alessandro Giannì e Alessandro Gariglio, Greenpeace Italia Il decreto Sicurezza non risponde a un’emergenza: l’obiettivo è gestire il dissenso. Non interviene sulle cause dei conflitti sociali, ma su chi li rende visibili. La domanda, allora, è semplice: di cosa ha paura la politica? Da anni si sta consolidando una traiettoria che tende a restringere gli spazi della protesta e a ricondurre il conflitto entro categorie penalistiche. Il nuovo decreto si inserisce in questa continuità, ma ne accentua i tratti. Le principali novità del decreto Sicurezza che incidono sulle forme della protesta e della partecipazione collettiva sono: – stretta... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica?

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"Le parole di Gabrielli sono incommentabili. La sicurezza è una piramide, al primo posto c'è l'incolumità dei cittadini , al secondo posto quella delle forze dell'ordine." #Matone #Ramy #quartarepubblica - facebook.com facebook

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