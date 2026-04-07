Il comune in Brianza dove i gatti randagi sono una risorsa preziosa

In un comune della Brianza, i gatti randagi vengono considerati una risorsa preziosa per la comunità. La loro presenza viene vista come parte integrante del territorio, contribuendo a un equilibrio tra gli animali selvatici e l’ambiente. La tutela del benessere di tutti gli animali, inclusi i felini senza padrone, rappresenta un aspetto fondamentale nelle politiche locali. La gestione di questi gatti si basa su pratiche che mirano a mantenere il loro ruolo nel territorio.

I gatti randagi considerati una "risorsa preziosa" per tutti. Importante quanto la tutela (in generale) del benessere di tutti gli animali. I dati dell'attività svolta da Enpa Monza e Brianza sul territorio di Giussano confermano l'efficacia di un sistema strutturato di tutela animale, fondato su interventi tempestivi, gestione qualificata e una solida collaborazione istituzionale che può essere preso da esempio. Anche nel 2025 nel comune brianzolo il contrasto al randagismo e a ogni forma di maltrattamento animale sono state infatti preminenti. Il Comune di Giussano è infatti convenzionato con il parco canile di Monza, struttura di proprietà del Comune di Monza e gestita da Enpa, che rappresenta un presidio fondamentale per il recupero e la custodia degli animali rinvenuti a Giussano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le regole per non sprecare una risorsa preziosaLa visita alla centrale di potabilizzazione di Arezzo ci ha mostrato che dietro un gesto semplice, come aprire il rubinetto, c’è il lavoro silenzioso...

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Aprile brianza... Piccola pozza nel giardino, tortora merlo e nel finale una cinciallegra o cinciarella....vascetta usata moltissimo anche da gazze, corvi, ed altre specie - facebook.com facebook

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