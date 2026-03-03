le regole per non sprecare una risorsa preziosa

Durante una visita alla centrale di potabilizzazione di Arezzo, si è potuto osservare il processo che trasforma l’acqua in potabile, con l’intervento di diverse figure professionali. Il personale lavora quotidianamente per garantire che l’acqua distribuita sia sicura e di qualità, senza che tali attività siano sempre visibili o note al pubblico. L’attenzione si concentra sulla gestione di questa risorsa indispensabile, spesso data per scontata.

La visita alla centrale di potabilizzazione di Arezzo ci ha mostrato che dietro un gesto semplice, come aprire il rubinetto, c’è il lavoro silenzioso di molte persone. L’ acqua non è infinita: solo il 3% di quella presente sulla Terra è dolce e la maggior parte è imprigionata nei ghiacciai. Ogni litro sprecato è una responsabilità. Le nostre abitudini quotidiane fanno la differenza. Lavarsi i denti chiudendo il rubinetto può far risparmiare fino a 15 litri. Preferire la doccia alla vasca consente di risparmiarne circa 50. Un piccolo foro in una tubatura può disperdere fino a 2.000 litri al giorno. Per le pulizie domestiche, lavare i piatti a mano sotto l’acqua corrente fa consumare decine di litri, mentre una lavastoviglie efficiente ne usa molta meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

