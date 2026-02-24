Barcellona Flick spegne oggi 61 candeline | il compleanno del tecnico e i numeri di un dominio sognando l’impresa

Flick compie 61 anni a Barcellona, dove ha conquistato il rispetto grazie ai successi ottenuti con il suo stile di gioco. La sua presenza ha trasformato la squadra, portandola a vincere numerosi trofei e migliorando le performance dei giocatori chiave. La sua leadership si vede nelle partite decisive, dove ha saputo motivare e guidare la squadra con determinazione. Il tecnico festeggia questo traguardo concentrato sull’obiettivo di portare ancora più in alto il club.

Barcellona, Flick spegne oggi 61 candeline: il compleanno del tecnico e i numeri di un dominio sognando l'impresa

