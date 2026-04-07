Il clan Mazzarella dopo l'arresto del boss | le tre ramificazioni del cartello di camorra

Dopo l’arresto del capo del clan Mazzarella, si sono rese evidenti le tre principali ramificazioni del gruppo criminale, che si preparano a riorganizzarsi secondo una sequenza di successione già stabilita. Le autorità continuano a monitorare i movimenti del cartello di camorra, che mantiene una presenza attiva sul territorio e si prepara a mantenere il controllo delle attività illecite. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Dopo l'arresto del boss Roberto Mazzarella, il clan pronto a riorganizzarsi seguendo una "linea di successione" già programmata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dal lusso in Costiera ai conti del clan: i segreti di Roberto Mazzarella nei manoscritti del resortLa fine della corsa è arrivata tra i comfort di un resort a cinque stelle, ma l'epilogo giudiziario segue il più classico dei copioni mafiosi: l'omertà. cronachedellacampania.it

MAZZARELLA, IL FARO DEI PM SUI PIZZINI TROVANI NEL COVO: E' LA CONTABILITA' DEL CLAN - facebook.com facebook

Complimenti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e alla Direzione Distrettuale Antimafia per la cattura del boss latitante Roberto Mazzarella, tra i latitanti di massima pericolosità. Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c’è e x.com