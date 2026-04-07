In un'intervista a La Stampa, Goffredo Bettini, dirigente del Partito Democratico e direttore della rivista Rinascita, ha commentato le possibilità di rilancio del centrosinistra. Alla domanda su come superare le difficoltà legate alla leadership, ha suggerito di evitare di parlare ancora di premiership. La sua proposta si concentra sulla necessità di cambiare approccio, lasciando da parte le discussioni sulla guida politica.

AGI - "Come uscire dalla palude della premiership? Molto semplice: non parlarne più". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd e direttore della rivista Rinascita, si esprime sulle prospettive del centrosinistra in un'intervista a La Stampa. "La destra ha subìto una disfatta. Non aspetta altro che lucrare sulle nostre divisioni e sulla confusione di non pochi commentatori politici - ha osservato Bettini -. Dopo lo straordinario voto del no, Conte ha voluto confermare con solennità la sua alleanza definitiva con l'insieme del campo progressista. Ha detto di essere disponibile al grande rito delle primarie; che appartiene alla nostra storia e che il Pd aveva indicato, per primo, come una via possibile per scegliere il leader. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Il centrosinistra esca dalla palude della premiership". La ricetta di Bettini

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