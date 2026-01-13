La Robur ottiene una vittoria importante in casa, segnando un passo avanti nel percorso di recupero. Dopo un periodo difficile, questa affermazione rappresenta un segnale positivo per la squadra e i tifosi. La prestazione di oggi dimostra che, con impegno e determinazione, è possibile uscire dalla fase di difficoltà e guardare con fiducia al futuro.

F-i-n-a-l-m-e-n-t-e. Finalmente è arrivata una vittoria netta, strameritata, ricca di gol. Finalmente il Franchi è tornato a esultare. Finalmente i sostenitori bianconeri, che hanno sfidato il freddo per la loro passione, sono susciti dallo stadio carichi di entusiasmo, applaudendo la squadra e non fischiandola. E la lista dei ‘finalmente’, potrebbe pure continuare, considerando tutte le ‘prime volte’ di domenica, dalla doppietta di Andolfi, al ritorno, con gol, di Giannetti, ai primi centri casalinghi di Ciofi e di Mastalli, di nuovo freddissimo dal dischetto e sempre più uomo-riferimento. E’ quello che ha battuto l’Orvietana, straripante, il Siena che i tifosi della Robur vogliono vedere: il primo tempo è stato bloccato, ma è servito ai ragazzi di Bellazzini per succhiare le energie agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Per la Robur vittoria straripante in casa. E’ il momento di uscire dalla palude.

