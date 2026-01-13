Per la Robur vittoria straripante in casa E’ il momento di uscire dalla palude
La Robur ottiene una vittoria importante in casa, segnando un passo avanti nel percorso di recupero. Dopo un periodo difficile, questa affermazione rappresenta un segnale positivo per la squadra e i tifosi. La prestazione di oggi dimostra che, con impegno e determinazione, è possibile uscire dalla fase di difficoltà e guardare con fiducia al futuro.
F-i-n-a-l-m-e-n-t-e. Finalmente è arrivata una vittoria netta, strameritata, ricca di gol. Finalmente il Franchi è tornato a esultare. Finalmente i sostenitori bianconeri, che hanno sfidato il freddo per la loro passione, sono susciti dallo stadio carichi di entusiasmo, applaudendo la squadra e non fischiandola. E la lista dei ‘finalmente’, potrebbe pure continuare, considerando tutte le ‘prime volte’ di domenica, dalla doppietta di Andolfi, al ritorno, con gol, di Giannetti, ai primi centri casalinghi di Ciofi e di Mastalli, di nuovo freddissimo dal dischetto e sempre più uomo-riferimento. E’ quello che ha battuto l’Orvietana, straripante, il Siena che i tifosi della Robur vogliono vedere: il primo tempo è stato bloccato, ma è servito ai ragazzi di Bellazzini per succhiare le energie agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
