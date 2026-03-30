I programmi TV di oggi 30 marzo 2026 | fiction reality show e film
Il palinsesto televisivo del 30 marzo 2026 comprende diverse proposte: su Rai 1 viene trasmessa la fiction “Guerrieri”, mentre su Canale 5 va in onda il reality show “Grande Fratello Vip”. Su Canale 20 è programmato il film “Lara Croft: Tomb Raider”. Questi sono alcuni dei programmi principali in prima serata, con altre proposte distribuite nel corso della giornata.
Guida ai programmi TV del 30 marzo 2026: “Guerrieri” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Lara Croft: Tomb Raider” su Canale 20. La prima serata del 30 marzo 2026 offre su Rai 1 punta sulla tensione narrativa di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, uno dei titoli più attesi della settimana. Su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip, sempre al centro del dibattito televisivo. Italia 1 propone l’adrenalina pura di Transporter: Extreme, mentre su Sky Cinema Uno debutta in prima TV il thriller ad alta quota Fight or Flight. Per gli appassionati del fantasy, Sky Cinema Family risponde con Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. Non mancano i classici: Indiana Jones e l’ultima crociata su Sky Cinema Action e L’ora più buia su Iris completano una serata pensata per tutti i gusti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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