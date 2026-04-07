Da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina, diversi gruppi di estrema destra si sono uniti alle forze russe sul campo. Questi gruppi sono stati coinvolti direttamente nel conflitto, combattendo al fianco delle truppe ufficiali. La presenza di combattenti con ideologie neonaziste in questa cornice ha suscitato attenzione e preoccupazione tra le autorità e le forze militari. La loro partecipazione si inserisce in un quadro di coinvolgimento straniero nel conflitto.

Quattro anni fa il presidente Vladimir Putin ha inviato le truppe russe in Ucraina con l’obiettivo dichiarato di “denazificarla” e “smilitarizzarla”. Questo non ha impedito al Cremlino di tollerare, con l’eccezione di qualche sporadica critica, la presenza al fronte di gruppi paramilitari di estrema destra. “Di per sé la guerra non ha reso più comuni le idee estremiste, in particolare quelle neonaziste, ma ha incoraggiato le persone che le sostengono a esprimerle pubblicamente”, spiega un esperto di movimenti di estrema destra russo, che ha chiesto di restare anonimo. “In linea di massima lo stato è disposto a tollerare quasi tutte le opinioni, a patto che chi le esprime sia attivamente favorevole alla guerra”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I neonazisti che combattono per la Russia

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