Il prezzo della benzina e del diesel ha superato i 2 euro al litro, mentre il costo del petrolio ha raggiunto e oltrepassato i 100 dollari a barile. In questo scenario, i conducenti si trovano a fare i conti con aumenti continui e costi più elevati per il carburante, rendendo sempre più difficile mantenere i rifornimenti a prezzi accessibili.

Il petrolio è aumentato e ha anche superato il tetto dei 100 dollari a barile. Per questo rifornire i propri veicoli diventa sempre più difficile. I cittadini si devono destreggiare tra mappe dei distributori più economici, sistemi per consumare meno durante i viaggi e possibili bonus o carte sconto. Il tutto per cercare di risparmiare il più possibile rispetto alle stime che indicano rincari medi superiori ai 500 euro a famiglia per l’escalation del conflitto in Iran. In questo scenario di crisi e rischio di speculazione, capire come risparmiare è una necessità di molti. Le situazioni dei mercati internazionali sono fuori dal nostro controllo, ma ci sono diversi metodi per tentare di contrastare l’impennata dei prezzi di benzina e diesel. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Benzina e diesel oltre i 2 euro al litro, tutti i metodi per risparmiare

