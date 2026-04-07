Il 7 aprile 2026 segna i cinquant’anni di attività di Tvl, un’emittente televisiva locale di Pistoia. La sua storia si è sviluppata partendo da una singola telecamera e una semplice richiesta di contatto, posizionata davanti a un cubo con un numero di telefono. Nel corso degli anni, l’emittente è cresciuta e si è radicata nel tessuto della città, diventando parte della vita quotidiana della comunità.

Pistoia, 7 aprile 2026 – All’inizio era un’unica telecamera. Davanti un cubo e lì un numero di telefono con un’indicazione: “Se ci vedete, chiamateci”. Tutto accadeva nelle stanze del convento di Giaccherino, un’antenna legata a una persiana. Dall’altra parte del telefono rispondeva casa Bardelli, a mappare la copertura di quel segnale. Era l’ottobre del 1975. Un gioco, si sarebbe detto. Niente di più serio, qualcosa che il 1° gennaio 1976 sarebbe formalmente diventato Tv Pistoia Libera. E come succede quando gli anniversari sono tondi – nel 2026 fanno cinquant’anni – non si può non ricordare. Specialmente non quando di mezzo c’è qualcosa che è diventato patrimonio collettivo, famiglia, qualcosa che c’è e basta e che non potrebbe essere diversamente da com’è. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 50 anni di Tvl. Storia di un’antenna, di una famiglia e di una città

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