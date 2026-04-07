Sparate a un casinò in Florida | ferito Offset due arrestati

Il 6 aprile, un uomo noto come Offset è stato colpito da colpi d’arma da fuoco nel parcheggio assistito del Seminole Hard Rock Hotel and Casino a Hollywood, in Florida. Due persone sono state arrestate in relazione all’incidente. La polizia sta indagando sui dettagli della sparatoria e sulle circostanze che hanno portato all’evento. Non sono stati forniti altri dettagli sulla condizione della vittima o sui motivi dell’episodio.

Offset è stato colpito da colpi d’arma da fuoco il 6 aprile presso l’area dedicata al parcheggio assistito del Seminole Hard Rock Hotel and Casino a Hollywood, in Florida. Il musicista dei Migos si trova attualmente in una struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:00 dell’ora locale. Gli agenti della polizia di Seminole sono intervenuti immediatamente sul posto per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area, permettendo alla struttura di proseguire le proprie attività senza interruzioni. Il rappresentante dell’artista ha confermato che Kiari Kendrell Cephus è in condizioni stabili e che le ferite riportate non mettono a rischio la sua vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sparate a un casinò in Florida: ferito Offset, due arrestati Chivasso: due arrestati in flagranza, uno ferito gravementeNella notte del 29 marzo, due uomini di 39 anni sono stati catturati dai carabinieri all’interno di una panetteria a Chivasso, dopo aver sfondato la... Casino Online Stranieri: Migliori Casino Esteri per ItalianiSapevate che ci sono migliaia di casinò stranieri su cui potete giocare dall’Italia con più bonus e giochi? ?? Centinaia di casinò stranieri operano...