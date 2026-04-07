Hai un giardino a Lecco? Da lunedì riparte il Green Truck | orari e fermate rione per rione

A partire da lunedì 13 aprile, il Green Truck di Silea riprenderà il suo percorso settimanale a Lecco. Il veicolo si fermerà nei quartieri alti della città, attraversando le strade di Acquate, Bonacina, Laorca, Rancio e Santo Stefano ogni lunedì. Questa iniziativa permette ai residenti di smaltire il verde domestico in modo semplice e regolare. Le fermate saranno distribuite lungo le strade di ciascun rione interessato.

Da lunedì 13 aprile il verde domestico di Lecco torna ad avere un posto dove andare. Il green truck di Silea riprende il suo giro settimanale tra i rioni alti della città: il mezzo ogni lunedì si arrampicherà lungo le strade che salgono verso Acquate, Bonacina, Laorca, Rancio, Santo Stefano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Lecco, al via il restyling dei quartieri: “Non solo grandi opere, ogni rione merita attenzione”