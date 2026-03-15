Carta Dedicata a te | benzina e gasolio pagati con la social card il nuovo aiuto contro il caro carburante

Da ilsipontino.net 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova misura permette di pagare benzina e gasolio con la social card, offrendo un aiuto alle famiglie per affrontare il caro carburante. La carta, chiamata “Dedicata a te”, viene utilizzata per acquisti di carburante presso le stazioni. L’iniziativa mira a sostenere chi affronta i rincari dei prezzi dei carburanti senza coinvolgere altri strumenti di assistenza.

Il caro carburante continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane. Tra aumenti alla pompa e costi quotidiani sempre più elevati, il governo punta su uno strumento già utilizzato negli ultimi anni: la carta “Dedicata a te”, una social card destinata ai nuclei familiari con redditi più bassi che può essere utilizzata anche per il rifornimento di benzina o gasolio. Si tratta di un contributo economico che viene caricato su una carta elettronica prepagata e destinato alle famiglie in difficoltà economica. In origine pensata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, la misura è stata progressivamente ampliata per includere anche altre spese essenziali, tra cui i carburanti e gli abbonamenti ai trasporti pubblici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

carta dedicata a te benzina e gasolio pagati con la social card il nuovo aiuto contro il caro carburante
© Ilsipontino.net - Carta “Dedicata a te”: benzina e gasolio pagati con la social card, il nuovo aiuto contro il caro carburante

Articoli correlati

Leggi anche: Caro carburanti, in una settimana aumenti del 4,5% per la benzina e dell'8,6% per il gasolio

Il caro-gasolio affonda i pescatori: "Abbiamo carburante per 14 giorni, poi saremo costretti a fermarci""Abbiamo carburante sufficiente per un paio di settimane, poi dovremo fermarci e rimanere in porto".

Approfondimenti e contenuti su Carta Dedicata a te benzina e gasolio...

Temi più discussi: Carta dedicata a te in arrivo per queste famiglie; Carta dedicata a te: a chi spetta, le modalità di richiesta aggiornate – LMF; Benzina e diesel, quali bonus si possono sfruttare? Dai fringe benefit all'ipotesi Social card 2026: ecco tutti gli strumenti; Fondazione Pontirolo, riaperte le candidature per un posto nel Cda.

Carta dedicata a te 2026: quando arriva e i nuovi importiLa Carta dedicata a te 2026 è stata confermata, ma sulla data di arrivo c’è un chiarimento da fare subito. La legge di Bilancio ha rifinanziato la misura anche per il 2026 e per il 2027, destinandola ... newsmondo.it

Carta dedicata a te 2026, quando arriva, importo e beneficiariLa Carta dedicata a te si rinnova, nel 2026 viene pagata a tutte queste famiglie. Ecco quando. msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.