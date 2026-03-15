Una nuova misura permette di pagare benzina e gasolio con la social card, offrendo un aiuto alle famiglie per affrontare il caro carburante. La carta, chiamata “Dedicata a te”, viene utilizzata per acquisti di carburante presso le stazioni. L’iniziativa mira a sostenere chi affronta i rincari dei prezzi dei carburanti senza coinvolgere altri strumenti di assistenza.

Il caro carburante continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane. Tra aumenti alla pompa e costi quotidiani sempre più elevati, il governo punta su uno strumento già utilizzato negli ultimi anni: la carta “Dedicata a te”, una social card destinata ai nuclei familiari con redditi più bassi che può essere utilizzata anche per il rifornimento di benzina o gasolio. Si tratta di un contributo economico che viene caricato su una carta elettronica prepagata e destinato alle famiglie in difficoltà economica. In origine pensata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, la misura è stata progressivamente ampliata per includere anche altre spese essenziali, tra cui i carburanti e gli abbonamenti ai trasporti pubblici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Carta “Dedicata a te”: benzina e gasolio pagati con la social card, il nuovo aiuto contro il caro carburante

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