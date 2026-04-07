Grotte di Equi 2026 | tra speleo-avventura e misteri preistorici

Le Grotte di Equi Experience Park sono pronte ad aprire nuovamente ai visitatori per la stagione 2026. La proposta include sia percorsi turistici tradizionali che attività di esplorazione speleologica più approfondite. La riapertura segna l’inizio di una nuova serie di escursioni e visite guidate, con l’obiettivo di far scoprire i misteri e le caratteristiche uniche di questo complesso sotterraneo.

Le Grotte di Equi Experience Park riaprono le porte per la stagione 2026, offrendo un programma che spazia dai percorsi turistici classici fino all’esplorazione speleologica più intensa. L’attività riprenderà durante tutti i fine settimana e nei periodi di vacanza legati alla primavera, all’autunno e alle festività natalizie. Per quanto riguarda l’estate, l’accesso sarà garantito quotidianamente nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 5 settembre. Un’offerta diversificata tra cultura e avventura. Il parco propone diverse modalità di visita per soddisfare ogni tipologia di visitatore. È possibile optare per il tour turistico tradizionale oppure scegliere l’esperienza in grotta buia, che prevede l’utilizzo di luce frontale e casco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grotte di Equi 2026: tra speleo-avventura e misteri preistorici Grotte all’avanguardia. Il progetto ’Cavestour’ promuove Equi TermeLa trasmissione Linea Verde Italia, all’interno del servizio sulla provincia di Massa-Carrara, ha raccontato anche il lavoro di ricerca e... Anime 2026: 5 nuovi mondi tra magia, sport e misteri da scoprireLa piattaforma di streaming più grande al mondo annuncia per il prossimo aprile 2026 una stagione primaverile che promette di ridefinire l’offerta di... Temi più discussi: Dalla visita turistica alla speleo-avventura, ripartita la stagione alle Grotte di Equi; M.A.P. di San Demetrio, Vivarelli: Nella gestione vanno considerate le fragilità sociali; Il 17 aprile una visita al parco eolico Vento di Zeri; Servizio civile con Legambiente Lunigiana, due posti disponibili. Il fascino delle grotte di Equi Terme Escursioni, visite archeologicheAttività sospese a Equi Terme. In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e del Dpcm del 25 ottobre - si legge in una nota del gruppo -, abbiamo scelto di interrompere le attività del ... lanazione.it Fivizzano investe sulle Grotte di Equi: finanziati nuova rampa di accesso e bagno per disabiliFivizzano investe sull’accessibilità delle grotte di Equi Terme. Proprio sabato pomeriggio le telecamere di Raiuno, la nota trasmissione nazionale, erano entrate nelle grotte alla scoperta del ... cittadellaspezia.com Parco Regionale Naturale di San Rossore, Pisa Buona sera esploratori! Oggi giretto di circa 11 km nel Parco Regionale di San Rossore . Il parco offre la possibilità di percorrere in autonomia vari sentieri che permettono di andarne a scoprire le peculi - facebook.com facebook