Cesare Mevoli lascia il gruppo consiliare di FdI e passa al misto

Oggi è stata ufficializzata l’uscita di Cesare Mevoli dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il consigliere comunale ha comunicato la sua decisione tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale e al sindaco di Brindisi. Dopo aver lasciato il gruppo, Mevoli si è unito al gruppo misto. La notizia viene confermata da fonti ufficiali del Comune.

C'è il crisma dell'ufficialità, su una decisione già annunciata tramite comunicato stampa. Il gruppo di FdI dimezzato rispetto all'inizio della consiliatura BRINDISI - Adesso è ufficiale l'uscita di Cesare Mevoli dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Il consigliere comunale ha formalizzato stamattina, tramite una lettera al presidente del consiglio comunale, Gabriele Antonino, e al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, la decisione di aderire al gruppo misto, dando un seguito al comunicato stampa attraverso il quale, lo scorso 2 marzo, aveva annunciato l'autosospensione dal gruppo di FdI, senza però uscire dal partito.