grande fratello vip stasera il mutanda gate

Oltre al mutanda gate, stasera al Grande Fratello Vip ci sarà un altro eliminato. Chi uscirà tra Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry? Questa sera va in onda la settima puntata delGrande Fratello Vip,diversi i temi da trattare. In questi giorni, infatti, non sono mancate le discussioni e particolare attenzione verrà data al mutanda gate. A ciò si aggiunge un televoto che vedrà un eliminato traAntonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry, quest’ultimo ad oggi è quello più a rischio (secondo quanto riportano i sondaggi). Inoltre la puntata di stasera sarà determinante poiché se gli ascolti tv andranno bene Pier Silvio Berlusconi valuterà per il prolungamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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