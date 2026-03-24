Stasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della terza puntata del 24 marzo, cosa succederà?. Martedì 24 marzo 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. In studio, accanto alla conduttrice, ritroveremo le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici pronte a commentare e “giudicare” il comportamento dei vips all’interno della casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 24 marzo. Nomination, eliminati e sondaggi

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