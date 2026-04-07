Grande Fratello Vip 2026 Raimondo Todaro riabbraccia la figlia Jasmine | è la mia vita | Video Mediaset

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro ha avuto un momento molto toccante quando la figlia Jasmine è entrata nella casa. La ragazza ha sorpreso il ballerino, che ha condiviso con lei alcune parole affettuose. L’evento è stato ripreso e condiviso sui social media, suscitando grande attenzione tra i fan. La presenza di Jasmine ha rappresentato un momento speciale per Todaro, che ha dichiarato che la figlia è la sua vita.

Al Grande Fratello Vip 2026 una grande emozione per Raimondo Todaro: l’ingresso a sorpresa della figlia Jasmine. Raimondo Todaro, la sorpresa della figlia Jasmine al Grande Fratello Vip 2026. Raimondo Todaro nella casa del Grande Fratello Vip 2026 parla della figlia Jasmine. Da papà separato, il ballerino parlando della figlia ha raccontato nella casa: “ lo so che mi ama, mi dispiace sto fatto che si meriterebbe di svegliarsi e andare a letto col papà, ma questo purtroppo non è possibile. Mi dispiace dovermi sempre dividere, so di fare il possibile e di aver fatto il possibile e delle volte non ti senti abbastanza”. Non solo, l’ex ballerino professionista di Ballando e Amici prosegue dicendo: “ vengo da una famiglia perfetta, mia figlia è super amata, ha una super mamma che lavora per due e ci tengo a ringraziarla “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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