Mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la sfida tra Atromitos FC e Kifisia, valida per la seconda fase della Super League greca nel gruppo retrocessione. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per consolidare la salvezza. La partita si svolge in un momento decisivo per entrambe, con le formazioni pronte a confrontarsi in campo.

Seconda fase della Super League greca e nel gruppo retrocessione l’Atromitos FC sfida il Kifisia per conquistare quei pochi punti che mancano alla salvezza matematica. I Kyanolefki hanno visto sfuggire l’accesso al gruppo Conference nel finale facendo 2 punti nelle ultime 3 partite pur fermando AEK Atene e Aris Salonicco. Squadra da trasferta se ce n’è una, quella di Kerkez paga un rendimento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Goztepe-Galatasaray (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiRecupero del 27esimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk capolista del torneo impegnato sul campo del Goztepe attualmente quinto...

Argomenti più discussi: Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Atromitos FC-Kifisia mercoledì 08 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico AE Kifisia FC - Panseraikos FC - Quote & Statistiche - 4 aprile 2026, Superleague, Grecia; Goztepe-Galatasaray (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici.

Atromitos FC-Kifisia (mercoledì 08 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/FBj1V95 #scommesse #pronostici x.com