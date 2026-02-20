Gatteo inseguimento a 120 km h | 59enne fugge da un posto di blocco

Martedì 17 febbraio a Gatteo, un uomo di 59 anni ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia, raggiungendo i 120 kmh. La fuga è iniziata quando gli agenti hanno cercato di fermarlo in via Roma, ma lui ha accelerato e ha cercato di seminare le forze dell’ordine. Dopo un inseguimento lungo le strade del paese, il conducente è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La scena ha attirato molti passanti, scatenando grande attenzione tra i residenti.

