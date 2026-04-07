Gonzaga | il boom del mercatino tra oggetti rari e nuovi desideri

Durante la Pasquetta, il centro storico di Gonzaga si è riempito di visitatori per l’edizione speciale del mercatino chiamato C’era una volta. Migliaia di persone hanno camminato tra bancarelle che offrivano oggetti rari e pezzi nuovi, creando un flusso continuo di acquisti e scambi. L’evento ha attirato un pubblico vario, desideroso di scoprire articoli unici e di trascorrere una giornata all’aperto nel cuore del paese.

Migliaia di persone hanno preso possesso del centro storico di Gonzaga durante la Pasquetta per partecipare all’edizione speciale del mercatino denominato C’era una volta. L’evento, coordinato dal Circolo Numismatico Filatelico ed Hobbistico, ha trasformato il borgo in un vasto spazio espositivo dedicato a oggetti rari e memorie storiche. L’afflusso massiccio di visitatori ha generato un dinamismo economico immediato per l’intera area urbana. Il successo dell’iniziativa si è tradotto in un volume d’affari significativo per le attività di ristorazione, con pizzerie, gelaterie e bar che hanno operato al massimo della loro capacità, registrando il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gonzaga: il boom del mercatino tra oggetti rari e nuovi desideri La borsa a tracolla donna nel 2026: tra eleganza contemporanea e nuovi desideriIl panorama degli accessori per il prossimo futuro si preannuncia come un affascinante punto di incontro tra uno stile ricercato e una nuova idea di... Dagli oggetti vintage alle piante: torna il ‘Mercatino Baurese’ e cambia la viabilitàDurante la manifestazione, che prevede la presenza di oltre 100 bancarelle, sono previste modifiche alla viabilità per tutta la mattinata. Si parla di: Fiera dell’Elettronica di Gonzaga: boom di visitatori: in 5mila nella prima giornata; Gonzaga, folla al mercatino dell’antiquariato: vince l’acquisto d’istinto. Cresce il vintage.