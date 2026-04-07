Un Golden Retriever di nome Hogan, residente a Los Angeles, ha interrotto un pranzo in un locale, cercando di ottenere cibo. Il cane si è avvicinato a una coppia mentre stava consumando il pasto, causando un’interruzione dell’intimità tra i due. La scena è stata documentata mentre Hogan cercava di attirare l’attenzione per ottenere del cibo, senza che ci fossero altri eventi coinvolti.

Hogan, un Golden Retriever di Los Angeles, ha interrotto l’intimità di una coppia durante un pranzo in un locale per ottenere cibo. L’episodio è stato documentato in un video che ha raccolto oltre 11k consensi online. Il cane, che svolge professionalmente il ruolo di animale da terapia, si trovava al ristorante con la proprietaria. Mentre lei effettuava l’ordine, l’animale ha deciso di ignorarla completamente per concentrarsi su un tavolo vicino. L’attenzione di Hogan era catalizzata da un uomo intento a mangiare. Il cane ha stabilito che quel pranzo di coppia necessitasse di un terzo ospite, trasformando la sua natura socievole in una strategia per ottenere snack. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golden Retriever “spia”: il piano segreto per rubare il pranzo

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