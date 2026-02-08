Il Real piazza il primo colpo | ad un passo la star di Football Manager

Il Real Madrid sta per annunciare un grande colpo di mercato. Secondo le prime indiscrezioni, il club spagnolo è molto vicino a chiudere l’accordo con una stella di Football Manager. La società si sta muovendo con decisione, puntando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa sembra ormai a buon punto, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Il club spagnolo pronto a chiudere il primo colpo in vista del prossimo anno: e per realizzarlo si è affidato al gioco manageriale più conosciuto C'erano una volta i talent scout, gli osservatori, i dirigenti inviati dai club per visionare possibili acquisti. Un lavoro certosino che portava decine e decine di operatori a muoversi in tutto il mondo e a guardare da vicino i calciatori che potevano rappresentare degli investimenti per i rispettivi club. Oggi il mondo del calciomercato è cambiato in modo netto: alcune società continuano ad affidarsi ad una serie di osservatori, chiamati a stilare delle relazioni sui possibili acquisti; altri si affidano ai consigli di procuratori e agenti Fifa.

