Gli svizzeri vengono a fare il pieno in Italia

Da liberoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è verificato un aumento delle richieste di rifornimento di carburante da parte di cittadini svizzeri presso stazioni in Italia, in particolare nell’area di Como. Questa situazione, riportata da una testata locale, è stata attribuita alle politiche energetiche italiane e alle loro conseguenze sui confini, spingendo gli svizzeri a recarsi in Italia per fare il pieno di carburante.

 Il Corriere del Ticino dà la notizia, sicuramente insolita ma figlia dei tempi e dell’azione del governo italiano: gl i svizzeri stanno facendo la coda per rifornirsi di carburante in Italia, e l’approdo più vicino e conveniente è Como. «Auspichiamo l’aiuto di Berna», dice al quotidiano Boris Martinoni, portavoce dell’Associazione ticinese delle stazioni di servizio. «Abbiamo accise più alte di quelle dell’Italia, e così il prezzo del carburante, oltreconfine, è molto più basso che da noi». Si va dai 20 ai 25 centesimi in meno al litro. Dunque le abitudini, almeno per il momento, sono cambiate: prima i lavoratori frontalieri italiani facevano benzina in Svizzera, e oggi gli svizzeri la fanno da noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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