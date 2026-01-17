Recentemente, il Comune di Crans-Montana ha licenziato Thierry Meyer, l’addetto alla comunicazione. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione interna e sul ruolo delle figure professionali nel settore pubblico svizzero. Questa vicenda evidenzia come, anche in Svizzera, le dinamiche di ristrutturazione e responsabilità possano influenzare il personale, offrendo spunti di riflessione sulle pratiche amministrative e sulla comunicazione istituzionale.

Tutto il mondo è paese. Anche in Svizzera i primi a pagare sono le ultime ruote del carro. Il Comune di Crans Montana ha licenziato l’addetto alla comunicazione, Thierry Meyer. Naturalmente l’uomo non ha colpe nel rogo de Le Constellation. È però il perfetto capro espiatorio per la sola malefatta al momento acclarata del sindaco, Nicolàs Féraud: la sciagurata conferenza stampa in cui il primo cittadino non si era neppure scusato con le vittime della strage. Meyer non gli aveva consigliato di farlo, o lo aveva consigliato e non è stato ascoltato. Sta di fatto che, dopo l’infelice dichiarazione in cui il sindaco si era dichiarato parte lesa, da tutta Europa si erano levate voci che gli chiedevano di dimettersi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

