Giulia Cerruti al teatro Rosini con il suo Monologo di una donna con pecorino

Al teatro Rosini si terrà l’ultimo spettacolo della stagione 2026, con un monologo scritto e interpretato da Giulia Cerruti. Lo spettacolo si intitola

Sarà la comicità tagliente e autoironica di Giulia Cerruti ad animare il teatro Rosini per l’ultimo evento della stagione 2026. Lunedì 13 aprile, con inizio alle ore 20, l’attrice, autrice e stand-up comedian torinese sarà protagonista dello spettacolo “Monologo di una donna con pecorino”, evento realizzato in collaborazione con The Comedy Club. La serata, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura, sarà accompagnata dall’apericena preparata dal Bar Bistrot Fuoriporta. Ci sono alcune donne che verso i trent’anni iniziano a percepire che i parenti, ai pranzi di famiglia, cominciano a guardarle come si guarda un panetto di stracchino in scadenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Ivano Bisi accende il suo BBQ al Teatro RosiniMartedì 3 marzo alle ore 20:00 il Teatro Rosini di Lucignano ospiterà lo spettacolo di stand up comedy “BBQ”, il nuovo monologo di Ivano Bisi, una...

Traffico: il monologo con Morris Sarra al Teatro D’AnnunzioProsegue la assegna Liberi di Scegliere al D’Annunzio con un conturbante spettacolo della talentuosa compagnia locale Latitudine Teatro.