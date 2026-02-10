Traffico | il monologo con Morris Sarra al Teatro D’Annunzio

Questa sera al Teatro D’Annunzio di Latina va in scena il nuovo spettacolo della compagnia Latitudine Teatro. La rassegna Liberi di Scegliere, promossa dal Comune di Latina con ATCL, continua a portare sul palco produzioni locali che attirano il pubblico. Questa volta, protagonista è il monologo con Morris Sarra, che ha catturato l’attenzione degli spettatori presenti.

Prosegue la assegna Liberi di Scegliere al D’Annunzio con un conturbante spettacolo della talentuosa compagnia locale Latitudine Teatro. In scena un bravissimo Morris Sarra diretto da Stefano Furlan nel testo di Sergio Blanco, riadattato in italiano da Angelo Savelli, nello spettacolo Traffico. Si tratta di un monologo che esplora il bisogno di riscatto, quello che una persona è disposta a fare per uscire da una vita che non vuole, da una marginalità che le sta stretta. In scena c’è Alex, giovane prostituto, intrappolato in una vita al margine, tra violenza, criminalità e desiderio. La sua moto è il simbolo della libertà tanto agognata da certe dinamiche, certe situazioni, dell’illusione di poter fuggire da tutto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

