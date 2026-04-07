Giovane post Napoli-Milan | Conte svela la verità sulla prima punta!

Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore ha commentato l’esito della gara e l’importanza della vittoria. Ha sottolineato che ottenere i tre punti era essenziale e ha espresso soddisfazione per il secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato che ha influenzato la posizione delle squadre nella classifica di campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli. Il calciatore del Napoli, Giovane, ha rilasciato una intervista esclusiva a Radio CRC, emittente ufficiale del club, al termine della sfida contro il Milan, un match cruciale per le ambizioni della squadra. Il giovane attaccante ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, affermando: «Era importantissimo vincere una partita come questa. Sono arrivato a gennaio e ho avuto modo di osservare da vicino le difficoltà che il Napoli ha affrontato quest’anno, soprattutto a causa degli infortuni. Questo rende la nostra vittoria ancora più significativa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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