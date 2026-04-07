giorgia meloni divorzia da trump il comunicato che dice tutto

Il governo italiano ha pubblicato un comunicato riguardante la crisi in Iran, che appare come una presa di distanza dagli Stati Uniti. La dichiarazione evidenzia una posizione politica distinta rispetto alle scelte dell'amministrazione statunitense, marcando una differenza netta nel modo di affrontare la situazione internazionale. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche e di schieramenti politici in evoluzione.

Il comunicato del Governo italiano sulla crisi in Iran è molto più di una presa di posizione diplomatica: è un passaggio politico che segna una distanza chiara dagli Stati Uniti di Donald Trump nel momento più delicato. Mentre Washington alza i toni e mette sul tavolo un ultimatum militare, Roma sceglie una linea diversa, che condanna il regime di Teheran ma rifiuta esplicitamente la logica di una guerra che colpisca indistintamente il Paese. Non è solo prudenza: è una scelta politica che ridefinisce il perimetro dell’azione italiana dentro la crisi. La chiave è tutta in quella frase centrale: il popolo iraniano non deve pagare il prezzo delle scelte del regime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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