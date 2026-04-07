Chiuso il punto vendita di Bergamo i dipendenti di Giochi Preziosi in sciopero

Martedì 7 aprile, tutti e dieci i dipendenti del negozio di via XX Settembre a Bergamo hanno partecipato a uno sciopero promosso dalla Cgil, che ha portato alla chiusura dell’attività per tutta la giornata. I lavoratori si sono riuniti davanti al punto vendita per manifestare la loro protesta, impedendo l’apertura del negozio. La mobilitazione ha coinvolto esclusivamente i dipendenti del negozio di Bergamo.

Nel corso della mattinata di martedì 7 aprile, tutti e dieci i dipendenti del negozio Giochi Preziosi di via XX Settembre a Bergamo hanno aderito allo sciopero indetto dalla Cgil, riunendosi proprio dinanzi al punto vendita e determinandone di fatto la chiusura per l’intera giornata. L’adesione al 100% testimonia il clima di forte incertezza presente e destinata a “denunciare l’assenza di un piano industriale credibile – si leggeva nella nota che annunciava la protesta odierna – e la prosecuzione di riorganizzazioni che minacciano l’occupazione”. I primi a patire questa situazione sono certamente i dipendenti, per ora avvolti da incertezza. Simona Ceresoli, Rsa di Giochi Preziosi Bergamo, spiega: “Siamo molto preoccupate perché non abbiamo risposte o certezze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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