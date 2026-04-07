Ginnastica acrobatica World Cup in Belgio | il trio femminile azzurro a Puurs-Sint-Amands dal 9 al 12 aprile

Dal 9 al 12 aprile si svolge a Puurs-Sint-Amands, in Belgio, la tappa della World Cup di ginnastica acrobatica dedicata al trio femminile italiano. Le atlete che avevano ottenuto un buon risultato alla Dinamic International Acro Cup di Valencia sono pronte a partecipare alla competizione, che rappresenta la seconda tappa del circuito mondiale.

L’Acrobatica azzurra non si ferma. Dopo l’exploit pasquale alla Dinamic International Acro Cup di Valencia, la Nazionale italiana è già proiettata verso il prossimo appuntamento internazionale. Dal 9 al 12 aprile, Marco Palella guiderà una nuova delegazione a Puurs-Sint-Amands, in Belgio, per la seconda tappa del Circuito di World Cup targato World Gymnastics. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook