Nella casa del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e Lucia Ilardo hanno trascorso la prima notte insieme, avvenuta nella camera da letto. I due sono stati coinvolti in un avvicinamento fisico che ha portato allo scambio di effusioni e all'uso del letto. La scena si è svolta durante le ore notturne, attirando l'attenzione degli altri concorrenti e dei telespettatori.

Renato Biancardi e Lucia Ilardo sono i protagonisti di un intenso avvicinamento fisico avvenuto nella camera da letto della Casa di Cinecittà, evento che segna la prima notte di passione di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’episodio si è consumato in un clima di complicità clandestina, favorita dal buio e dal silenzio della stanza condivisa con gli altri concorrenti. Quello che era iniziato come un tentativo di chiarimento tra i due si è trasformato rapidamente in un incontro intimo, nonostante le smentite iniziali della ragazza. La genesi di un flirt tra tensioni e scambi di posto. Il percorso verso questo momento è stato segnato da forti contrasti, culminati durante la serata di venerdì 3 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip: notte bollente tra Biancardi e Ilardo, volano le lenzuola

Primo bacio nella Casa del GF Vip, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta la passione nella nottePrimo bacio nella casa del GF Vip: dopo una serata trascorsa sempre più vicini, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati sotto le coperte.

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