Durante il Sabato Santo, si racconta che Adamo ed Eva siano stati liberati dagli inferi e siano tornati in paradiso. Questo evento si è verificato tra la crocifissione di Cristo e la sua risurrezione. La narrazione collega il momento della liberazione alla tradizione della Pasqua, senza entrare nel dettaglio di eventuali interpretazioni teologiche. La storia è riferita come un fatto specifico di questa giornata.

Adamo ed Eva sono stati liberati dagli inferi per tornare in paradiso, un evento avvenuto il sabato santo, giorno successivo alla crocifissione di Cristo e precedente alla sua risurrezione. Il processo di liberazione dei due progenitori dell’umanità segna la fine del loro tormento. Questo passaggio è guidato da Gesù, il cui nome indica l’azione di Dio che salva, rendendo possibile il superamento delle catene legate al peccato originale. La dottrina, sintetizzata nel Compendio del 2005 dal cardinale Joseph Ratzinger, chiarisce che tale colpa non è stata commessa direttamente dai due protagonisti, ma è stata contratta e poi propagata senza l’uso dell’imitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gesù libera Adamo ed Eva dagli inferi: il mistero del Sabato Santo

E Adamo ed Eva lasciarono gli inferiAGI - Miracolo di Pasqua: Adamo ed Eva hanno lasciato gli inferi e sono tornati in paradiso.

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