Genitori condannati minacce e schiaffi al docente 1.400 euro di risercimento
Due genitori sono stati condannati nel Trevigiano dopo aver aggredito un insegnante, colpendolo con schiaffi e rivolgendo minacce verbali. La vicenda ha portato a un procedimento legale che si è concluso con una condanna e una multa di 1.400 euro. L'episodio ha coinvolto l’insegnante e le persone coinvolte nel contesto scolastico, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.
Un’aggressione fisica seguita da minacce esplicite nei confronti di un docente è al centro di una vicenda giudiziaria conclusa con una doppia condanna nel Trevigiano. La vicenda viene raccontata da Elonora Pavan su Leggo.it. Protagonisti un uomo di 46 anni e una donna di 47, coniugi residenti in provincia, ritenuti responsabili di comportamenti intimidatori e violenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Carta docente 2025/26, al via il decreto. “Quasi” 400 euro ciascuno + fondi alle scuole. Oggi alle 15 riunione al MinisteroCarta docente finalmente in dirittura di arrivo il decreto che disciplinerà importo e criteri per l'anno scolastico 202526.
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Prof aggredito a scuola, il papà lo colpisce con uno schiaffo e la mamma lo minaccia: «Ti ammazzo». Multa di 1350 euro ai due genitoriPAESE Lui aveva colpito il professore con uno schiaffo in testa, oltre a minacciarlo. Lei lo aveva intimidito urlandogli frasi del tipo: «Ti ammazzo, la cosa non finisce qui, ti ... ilgazzettino.it
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