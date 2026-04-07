Genitori condannati minacce e schiaffi al docente 1.400 euro di risercimento

Due genitori sono stati condannati nel Trevigiano dopo aver aggredito un insegnante, colpendolo con schiaffi e rivolgendo minacce verbali. La vicenda ha portato a un procedimento legale che si è concluso con una condanna e una multa di 1.400 euro. L'episodio ha coinvolto l’insegnante e le persone coinvolte nel contesto scolastico, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.