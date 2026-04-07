A Pesaro, durante un controllo alla stazione, un uomo gambiano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha aggredito quattro agenti di polizia. Nei giorni successivi, i poliziotti hanno subito prognosi complessive di 77 giorni. Nonostante l’incidente, l’uomo è stato rilasciato già il giorno seguente. La vicenda ha coinvolto le forze dell’ordine nel corso di un intervento di routine.

Allarme sicurezza. Un pomeriggio di «ordinaria» follia è quello andato in scena giovedì scorso a Pesaro, quando un cittadino gambiano, completamente fuori di sé, ha colpito quattro agenti di polizia facendoli finire in ospedale. Ma quasi subito dopo è stato rimesso in libertà. Che cosa è successo quel pomeriggio? La brutale aggressione si è verificata nei pressi di via 24 Maggio nel corso di un’attività di servizio degli agenti della squadra volante operativi proprio in una delle zone più attenzionate dalle forze dell’ordine. I poliziotti hanno fermato diverse persone per normali iter di controllo e identificazione. Tra questi è toccato pure al giovane gambiano, già noto alle forze dell’ordine, che però ha prontamente rifiutato di farsi identificare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gambiano drogato assale gli agenti. Ma il giorno dopo è già in libertà

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