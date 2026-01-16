In stazione con il machete arrestato ma il giorno dopo è già libero

Martedì 13 gennaio, presso la stazione di Verona Porta Nuova, si è verificato un episodio che ha coinvolto un uomo armato di machete. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'individuo è stato arrestato, ma nel corso delle successive ore è stato rimesso in libertà. La vicenda evidenzia l'importanza della prontezza delle forze di polizia nel mantenere l'ordine pubblico in situazioni di potenziale pericolo.

Martedì scorso, 13 gennaio, il piazzale della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova è stato teatro di un episodio che solo la professionalità dei poliziotti ha impedito di aggravare. Un 29enne, armato di machete con lama superiore ai 30 centimetri, ha sfidato gli agenti dopo essersi mostrato riottoso al controllo. Nonostante il pericolo, gli operatori hanno dimostrato freddezza e professionalità, riuscendo a immobilizzare e trarre in arresto l'uomo. Un episodio che per il sindacato dei poliziotti Siulp meriterebbe un adeguato riconoscimento da parte del questore. Tuttavia, il segretario provinciale Davide Battisti non ha potuto nascondere l'amarezza venendo a sapere che il 29enne, nonostante la convalida dell'arresto, è stato rimesso a piede libero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

