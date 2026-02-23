Furti all’oratorio gli autori hanno 17 e 20 anni | presi grazie alle ‘fototrappole’ della parrocchia

Due giovani di 17 e 20 anni sono stati fermati dopo aver rubato oggetti dall’oratorio di Quattro Castella. La causa è stata l’attivazione delle fototrappole installate dalla parrocchia, che hanno catturato le immagini dei sospettati mentre entravano nel cortile. Le telecamere hanno fornito prove decisive e hanno permesso di identificare i responsabili in modo rapido. La parrocchia continuerà a monitorare l’area con nuove misure di sicurezza.

© Ilrestodelcarlino.it - Furti all’oratorio, gli autori hanno 17 e 20 anni: presi grazie alle ‘fototrappole’ della parrocchia

Reggio Emilia, 23 febbraio 2026 – Sono stati sorpresi e immortalati dalle fototrappole gli autori di una serie di furti all'oratorio di Quattro Castella. Si tratta di un 17enne e di un 20enne – residenti in provincia – che sono stati denunciati dai carabinieri al tribunale dei minori di Bologna e alla procura di Reggio Emilia con l'accusa di furto aggravato in concorso. Prende a pugni un cliente in supermercato, giovane denunciato I due giovani si sarebbero introdotti più volte tra la fine del 2025 e inizio 2026, in parrocchia, danneggiando alcuni arredi e rubando generi alimentari e bevande. Panico a Reggio Emilia, garage dato alle fiamme.